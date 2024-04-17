Шойгу призвал упростить прием на вооружение перспективных средств

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил своим заместителям и главам центральных органов военного управления министерства предельно упростить процедуру приема перспективных средств на вооружение, если они прошли испытания в зоне проведения спецоперации и показали положительные результаты, а также если предприятия готовы в кратчайшие сроки наладить их серийное производство.