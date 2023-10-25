Кузбасским водителям и пешеходам рассказали о безопасности на трассе и в городе

Именно гололёд за последние сутки стал самой частой причиной ДТП. Как перестроиться водителям и какие правила следует помнить? На эти и другие актуальные вопросы в студии «Вестей» ответила Татьяна Моторина – начальник отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса.