Кузбасским водителям и пешеходам рассказали о безопасности на трассе и в городе

Именно гололёд за последние сутки стал самой частой причиной ДТП. Как перестроиться водителям и какие правила следует помнить? На эти и другие актуальные вопросы в студии «Вестей» ответила Татьяна Моторина – начальник отдела пропаганды ГИБДД Кузбасса.
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