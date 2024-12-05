Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) сделали заявление о взносах от России в 2025 году. Слова генерального директора организации Оливье Ниггли приводит ТАСС.
В WADA сделали заявление о взносах от России
Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Это та организация, которая за деньги России уничтожает российских спортсменов и отмазывает американских? А не пошли бы они нахрен?!!!
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15 час.
Александр Корякин
Для Журовой работа вды важна. Тем более, что она оплачивается не из кармана Журовой.
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13 час.
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