Жирков о ЦСКА: «Интересная команда, неплохие перспективы. Место в РПЛ? После «Зенита»

После 9 туров армейцы занимают в таблице 6-е место, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков. — Как вам нынешний ЦСКА при Марко Николиче? — Интересная команда, интересный тренер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ткачук о Белгороде: «Каждый день – воздушные тревоги. По городу стоят убежища из блоков. В общем, не сильно комфортно, но человек может привыкнуть к любому»
- «К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине ». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа
- Эстонская фигуристка Солен Мазанг заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны другого спортсмена
Свежие комментарии