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Исследование: Связь между когнитивными способностями родителей и развитием младенцев

Исследование: Связь между когнитивными способностями родителей и развитием младенцев

Ученые из Школы психологии Ноттингемского университета (University of Nottingham) провели исследование, которое выявило взаимосвязь между когнитивными способностями лиц, ухаживающих за младенцами, и когнитивным развитием самих младенцев.

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