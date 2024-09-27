Исследование: Связь между когнитивными способностями родителей и развитием младенцев

Ученые из Школы психологии Ноттингемского университета (University of Nottingham) провели исследование, которое выявило взаимосвязь между когнитивными способностями лиц, ухаживающих за младенцами, и когнитивным развитием самих младенцев.
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