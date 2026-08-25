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Аргументы недели

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Через три года в Севастополе появится первый транспортный тоннель

Через три года в Севастополе появится первый транспортный тоннель

Для этого с пятнадцатого сентября частично ограничат движение по улице Карантинной. Как сообщили в правительстве города, ограничения вводятся в связи со строительством первого в городе автомобильного тоннеля и будут действовать до 1 июня 2027 года.

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