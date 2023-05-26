TOK FM: украинские беженки в Люблине не способны ухаживать за детьми из-за алкоголя

Социальные работники польского Люблина все чаще фиксируют случаи нарушения ухода за детьми в семьях украинских беженцев из-за злоупотребления алкоголем и рукоприкладства, передает радиостанция TOK FM со ссылкой на координатора отдела противодействия домашнему насилию Малгожату Рабчевскую.