100 тысяч рублей получают водители автобусов в Подмосковье. Иногородним - дополнительные льготы

О зарплатах и льготах сотрудников "Мострансавто" рассказал глава региона Андрей Воробьёв.С начала февраля заработные платы сотрудников "Мострансавто", крупнейшего предприятия Московской области, увеличат на 5,5% - до 100 тысяч рублей.
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