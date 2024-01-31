100 тысяч рублей получают водители автобусов в Подмосковье. Иногородним - дополнительные льготы

О зарплатах и льготах сотрудников "Мострансавто" рассказал глава региона Андрей Воробьёв.С начала февраля заработные платы сотрудников "Мострансавто", крупнейшего предприятия Московской области, увеличат на 5,5% - до 100 тысяч рублей.