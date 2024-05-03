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Крис Финч провел тренировку на следующий день после операции на колене

В четверг, на следующий день после процедуры, Финч провел тренировку «Вулвз». Он перемещался по площадке на костылях и в привычном режиме взаимодействовал с баскетболистами.

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