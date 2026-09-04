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«Страшный уровень насилия». Российский эксперт подтвердил угрозу воздушной блокады аэропортов

«Страшный уровень насилия». Российский эксперт подтвердил угрозу воздушной блокады аэропортов

К угрозам украинского диктатора Владимира Зеленского заблокировать гражданское авиасообщение в России нужно относиться серьезно.

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