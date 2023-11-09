Weapons on Strategy: Смерть Частякова могла быть угрозой Залужному

Смерть майора Геннадия Частякова, который являлся помощником главкома ВСУ, из-за подрыва гранаты могла быть намеком Валерию Залужному, предположил бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье на портале Weapons and Strategy.
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