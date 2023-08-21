"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН

Лидия

Казахи нас и в Союзе не любили, к русским, живущим там, относились плохо, кто смог, уехал оттуда. Забросили целину, которую для них подняли русские, теперь там пустые построенные дома.Они живут в другом веке, не надо им мешать, не надо помогать. Каждому своё.