ФОТО: SERGIO PHOTONE/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Казахстан в рамках национального проекта начал строить полсотни застав на границе с дружественной Россией.
"РУССКИХ БУДУТ УБИВАТЬ НА УЛИЦЕ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ": ЗАПАД ПРИГОТОВИЛ КАЗАХСТАНУ МАЙДАН
Комментарии
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Лидия
Казахи нас и в Союзе не любили, к русским, живущим там, относились плохо, кто смог, уехал оттуда. Забросили целину, которую для них подняли русские, теперь там пустые построенные дома.Они живут в другом веке, не надо им мешать, не надо помогать. Каждому своё.
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5 час.
Борис Виленский
Вывезти всех русских оттуда, забрать северный Казахстан, который подарил Сталин, и установить границу.
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5 час.
zn
zygmund nedialkow
Остаётся посочувствовать народу Казахстана, их быстро освободят и от жизни то же.
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5 час.
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