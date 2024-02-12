Forbes: Киев перебрасывает лучшую бригаду ВСУ для удержания Авдеевки

По мнению западных журналистов, новой проблемой ВСУ в Авдеевке может стать Сырский. Украинские вооруженные силы, по некоторым данным, задействовали одну из своих лучших бригад для того, чтобы помешать ВС РФ прорвать линию обороны в ДНР.
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