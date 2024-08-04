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HeadHunter назвал самые необычные требования кандидатов на работу в Тульской области

HeadHunter назвал самые необычные требования кандидатов на работу в Тульской области

Специалисты HeadHunter назвали самые необычные требования кандидатов на работу в Тульской области. Почти все (91%) требуют более высокую зарплату, нежели указана в поиске, 84 % спрашивают про определенное место в офисе, 70% настаивают на неполном рабочем дне.

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