HeadHunter назвал самые необычные требования кандидатов на работу в Тульской области

Специалисты HeadHunter назвали самые необычные требования кандидатов на работу в Тульской области. Почти все (91%) требуют более высокую зарплату, нежели указана в поиске, 84 % спрашивают про определенное место в офисе, 70% настаивают на неполном рабочем дне.
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