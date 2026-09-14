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Царьград

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Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии 27 сентября

Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии 27 сентября

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о своей отставке 27 сентября. Решение принято на фоне роспуска парламента и подготовки к внеочередным выборам 25 октября.

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