Жара спадет: прогноз погоды на неделю в Уссурийске

На смену душным выходным в Уссурийск придет куда более комфортная погода. Не обойдется и без дождей, которые завершат грядущую рабочую неделю, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".
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