Диетолог Разаренова: шиповник способен укрепить иммунитет и улучшить зрение

Диетолог Александра Разаренова перечислила полезные свойства шиповника. Плоды этого растения содержат большое количество витамина C, антиоксидантов и пектина, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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