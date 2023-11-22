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Задержанного в аэропорту певца Шарлота признали негодным к военной службе в ВС РФ. Тогда откуда у него военный билет

Задержанного в аэропорту певца Шарлота признали негодным к военной службе в ВС РФ. Тогда откуда у него военный билет

Певца Шарлота признали негодным к службе в армии. На медкомиссии у него диагностировали плоскостопие 3-й степени.

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Комментарии
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HotRS
Какая-то хрень. Афтырь, видимо, сам не служил. Как в советское время, так, насколько знаю, и сейчас в/билет выдается независимо от того, служил или не служил. Не служил, то выдадут так называемый &quot;белый&quot; билет.  И как этот Шарлот купил билет без паспорта? И ваще, хто это такой??
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16 час.
Анна
У меня те же вопросы. Даже все медики имеют военный билет, хотя женщины- врачи и медсестры не служат в армии.  ,кроме тех, кто работает в военных госпиталях. И о  шарлоте знаю только из публикаций. Никогда ни одну песню не слышала. Зато знаю пирог ШАРЛОТКА😀
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11 час.
HotRS
Считается, что у медиков военные специальности, поэтому им присваивали звания. Так же не служили, но имели звание мичман выпускники каких-то морских техникумов. Может еще кто-то.  Но шарлот, судя по картинке, никаких званий не имеет. Значит у него &quot;белый&quot; в/билет. У нас таких не служивших в армии называли дымарями.
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10 час.

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