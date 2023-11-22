Задержанного в аэропорту певца Шарлота признали негодным к военной службе в ВС РФ. Тогда откуда у него военный билет

HotRS Какая-то хрень. Афтырь, видимо, сам не служил. Как в советское время, так, насколько знаю, и сейчас в/билет выдается независимо от того, служил или не служил. Не служил, то выдадут так называемый "белый" билет. И как этот Шарлот купил билет без паспорта? И ваще, хто это такой??

Анна У меня те же вопросы. Даже все медики имеют военный билет, хотя женщины- врачи и медсестры не служат в армии. ,кроме тех, кто работает в военных госпиталях. И о шарлоте знаю только из публикаций. Никогда ни одну песню не слышала. Зато знаю пирог ШАРЛОТКА😀