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Беленов о современной молодежи: «В смартфоне зачастую жизни больше, чем на самом деле. Детей стараюсь ограничивать, чтобы они больше читали, проводили время на улице»

Вратарь «Уфы»  Александр Беленов рассказал, что старается ограничивать своих детей в использовании гаджетов и интернета.

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