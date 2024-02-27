Захарова: РФ ждет, что ООН призовет Запад прекратить поставки оружия Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что Москва ждёт от Секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) призыва к западным государствам остановить поставки вооружений киевскому режиму, с помощью которого тот совершает атаки на мирных жителей.