США - нашими глазами

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Американский ВПК в системном кризисе

Американский ВПК в системном кризисе

США тратят на военные нужды больше любой другой страны в мире (и в три раза больше, чем Китай) В конце прошлого года Джо Байден подписал Закон о национальной обороне (NDAA) на 2022 финансовый год, предусматривающий расходы в размере $770 млрд.

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