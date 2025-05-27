Решение канцлера Германии Фридриха Мерца, а также других западных чиновников, о снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по регионам РФ со стороны киевского режима, ведет мир к ядерному конфликту, считает политолог Александр Рар.
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