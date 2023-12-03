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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гауфф о занятии по сквошу: «Играю всего второй раз. Понятия не имею, что делаю»

Гауфф о занятии по сквошу: «Играю всего второй раз. Понятия не имею, что делаю»

«Каждую неделю новый спорт. Хотя теннис все еще лучший спорт с ракеткой », – подписала американка. Видео опубликовал твиттер We Are Tennis с подписью «Коко пробует сквош.

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