Мобильные экранчики в ваших проектах: большой и понятный о гайд о различных дисплеях!

Наверное, значительная часть моих читателей так или иначе интересуется темой DIY. Кроме того, различным самодельным устройствам может потребоваться отображение некоторой информации на дисплее, например текста, графики или какого-либо типа анимации.
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