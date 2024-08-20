Ямальские полицейские получат по 100 тысяч рублей за свой подвиг

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил о введении единовременной выплаты в размере 100 000 рублей для сотрудников полиции, проявивших себя на службе в исключительных обстоятельствах.
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