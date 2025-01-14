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Царьград

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Новые поезда "Иволга 4.0" усилят маршрут на Московском центральном диаметре

Новые поезда "Иволга 4.0" усилят маршрут на Московском центральном диаметре

Центральная пригородная пассажирская компания обновила МЦД-4, добавив шесть поездов "Иволга 4.0". Теперь на маршруте 16 современных составов, из которых большинство — модели нового поколения, созданные для городских условий и обеспечивающие комфортное путешествие.

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