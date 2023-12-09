В Белом доме прокомментировали участие Путина в выборах фразой: «Будет гонка что надо»

Выборы в РФ запланированы на 15,16 и 17 марта 2024 годаПредставитель Белого дома Джон Кирби, комментируя предстоящее участие российского лидера Владимира Путина в выборах президента России, сказал, что «будет гонка что надо».
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