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Тимур Гурцкая: «У меня был инсайд, что Барко летом перейдет в «Зенит». Наверное, «Спартак» об этом узнал и поторопился продлить контракт»

Ведущий шоу «Это футбол, брат!»  Тимур Гурцкая рассказал, что у полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко был вариант с переходом в «Зенит» следующим летом.

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