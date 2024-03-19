Тощая и не похожа на себя: новое видео с Кейт Миддлтон вызвало серьезные сомнения

Кадры, снятые в Виндзоре, спровоцировали противоречивую реакцию фанатов. Новое видео, на котором засняли Кейт Миддлтон, никого не убедило LEGION-MEDIAНовое видео публичного появления Кейт Миддлтон после операции, опубликованное в одном из самых популярных британских СМИ, произвело совсем не тот эффект, которого можно было бы ожидать.