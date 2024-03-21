FLOKI (FLOKI) и TokenFi (TOKEN) выросли в цене после стратегического партнерства

Заметный скачок цены FLOKI и TokenFi последовал за недавним объявлением об их партнерстве. Альянс, отмеченный ролью официальных партнеров по криптовалюте на чемпионате мира по настольному теннису в Инчхоне, Южная Корея, стал драйвером роста цены.