FLOKI (FLOKI) и TokenFi (TOKEN) выросли в цене после стратегического партнерства

Заметный скачок цены FLOKI и TokenFi последовал за недавним объявлением об их партнерстве. Альянс, отмеченный ролью официальных партнеров по криптовалюте на чемпионате мира по настольному теннису в Инчхоне, Южная Корея, стал драйвером роста цены.
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