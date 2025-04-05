Гретцки рассказал, что спросит у Овечкина, когда тот побьёт его рекорд

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что задаст вопрос капитану клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как тот побьёт его рекорд по забитым голам в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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