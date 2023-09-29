Илон Маск: служба в армии на Украине не добровольная

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал заявление американского адвоката, писателя и журналиста Гленна Гринвальда о том, что в боевых действиях на Украине принимает участие призывная, а не добровольческой армия, и все больше украинских мужчин пытаются уехать из страны из-за осознания того, что их хотят использовать "как пушечное мясо для своих корыстных целей".