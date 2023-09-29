Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хакимжон Ходжамов
    С таких надо потребовать вернуть все расходы истраченные на них государством . Бессовестная скотина ! И вообще до кон...Шахматистка Косте...
  • Хакимжон Ходжамов
    Не премьер , а президент , не Алыбек , а Садир ЖапаровПремьер Киргизии ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, садист-маньяк."КП": ребенок, ко...

Илон Маск: служба в армии на Украине не добровольная

Илон Маск: служба в армии на Украине не добровольная

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал заявление американского адвоката, писателя и журналиста Гленна Гринвальда о том, что в боевых действиях на Украине принимает участие призывная, а не добровольческой армия, и все больше украинских мужчин пытаются уехать из страны из-за осознания того, что их хотят использовать "как пушечное мясо для своих корыстных целей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх