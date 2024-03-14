💪 Крымский спортсмен побил рекорд России, он сумел протащить 11-тонный грузовик Рекордсменом стал житель Керчи Егор Сороколетов, у него получилось передвинуть КАМАЗ на 100 метров.
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💪 Крымский спортсмен побил рекорд России, он сумел протащить 11-тонный грузовик Рекордсменом стал житель Керчи Егор Сороколетов, у него получилось передвинуть КАМАЗ на 100 метров.