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ФедералПресс

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Политолог назвал президента Украины, идеального для России

Политолог назвал президента Украины, идеального для России

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пришло время избрать нового лидера.

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