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Прибыль Раков, планы Тельцов и знания Весов: подробный гороскоп на 14 ноября

Прибыль Раков, планы Тельцов и знания Весов: подробный гороскоп на 14 ноября

ОВНАМ — стоит учесть, что решения, принятые в этот день, будут напоминать о себе снова и снова. Откровенные беседы с близкими улучшат атмосферу в семье.

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