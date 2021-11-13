Прибыль Раков, планы Тельцов и знания Весов: подробный гороскоп на 14 ноября

ОВНАМ — стоит учесть, что решения, принятые в этот день, будут напоминать о себе снова и снова. Откровенные беседы с близкими улучшат атмосферу в семье.
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