Айнур Курманов. Никол Пашинян перешёл в словесную атаку на Россию после безуспешных попыток убедить премьера Мишустина, а затем и президента Путина согласиться на его условия получения дальнейших экономических преференций, несмотря на прозападную ориентацию.
Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой
Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Лучшее лекарство от "пашинянов" - Пашинян, при сохранения остатков разума у большинства. Но остаточные явления для армян после пандемии политиканов и "бизнесменов" могут не помешать абсолютному становлению "тюркского мира" в Закавказье...
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1 м.
Daddy Bo
Вот интересно, каким образом любители "европейских кружевных трусиков" пробираются в премьер-министры. Да ещё и в Армении, где жуликов всегда различают "на раз"?
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1 м.
АЗ
Алексей Загребаев
всем на фото и их родственникам пожизненный запрет на въезд на территорию россии ......... в идеале и тем кто это организовал и поддерживал .............
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1 м.
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