Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

ВН Владимир Наумов Лучшее лекарство от "пашинянов" - Пашинян, при сохранения остатков разума у большинства. Но остаточные явления для армян после пандемии политиканов и "бизнесменов" могут не помешать абсолютному становлению "тюркского мира" в Закавказье...

Daddy Bo Вот интересно, каким образом любители "европейских кружевных трусиков" пробираются в премьер-министры. Да ещё и в Армении, где жуликов всегда различают "на раз"?