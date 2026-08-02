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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

Пашинян принял «озверин». Начинается прямой конфликт с Москвой

Айнур Курманов.   Никол Пашинян перешёл в словесную атаку на Россию после безуспешных попыток убедить премьера Мишустина, а затем и президента Путина согласиться на его условия получения дальнейших экономических преференций, несмотря на прозападную ориентацию.

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Комментарии
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ВН
Владимир Наумов
Лучшее лекарство от &quot;пашинянов&quot; - Пашинян, при сохранения остатков разума у большинства. Но остаточные явления для армян после пандемии политиканов и &quot;бизнесменов&quot; могут не помешать абсолютному становлению &quot;тюркского мира&quot; в Закавказье...
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1 м.
Daddy Bo
Вот интересно, каким образом любители &quot;европейских кружевных трусиков&quot; пробираются в премьер-министры. Да ещё и в Армении, где  жуликов всегда различают &quot;на раз&quot;?
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1 м.
АЗ
Алексей Загребаев
всем на фото и их родственникам пожизненный запрет на въезд на территорию россии ......... в идеале и тем кто это организовал и поддерживал .............
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1 м.