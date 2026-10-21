В федеральный перечень учебных пособий включены единые государственные учебники по предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНК России) для учеников 5-7 классов.
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