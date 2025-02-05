Преступления украинского нацизма в Курской области: не забывать и не прощать!

ЮК

Юрий Кушнарев

имея таких руководителей,как путин,искренне или нет считающий укров братьями, о каком возмездии может идти речь? Ну посадят максимум пожизненно эту гнусь,так их ещё и содержать надо за счёт наших же денег.Пусть бы путин и содержал их за свой счёт,если они ему братья.А потом пойдут разные амнистии.А потом начнётся промывка мозгов пропагандонами,что их переформатировали,пере- то,пере-это. Без смертной казни для этих упырей жертвы российских воинов будут неотомщёнными