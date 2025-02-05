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Русская весна

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Преступления украинского нацизма в Курской области: не забывать и не прощать!

Преступления украинского нацизма в Курской области: не забывать и не прощать!

Одной из самых шокирующих новостей последних недель по праву можно назвать установленные правоохранительными органами подробности чудовищных преступлений, совершенных украинскими нацистами в оккупированных населенных пунктах Курской области.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Кушнарев
имея таких руководителей,как путин,искренне или нет считающий укров братьями, о каком возмездии может идти речь? Ну посадят максимум пожизненно эту гнусь,так их ещё и содержать надо за счёт наших же денег.Пусть бы путин и содержал их за свой счёт,если они ему братья.А потом пойдут разные амнистии.А потом начнётся промывка мозгов пропагандонами,что их переформатировали,пере- то,пере-это. Без смертной казни для этих упырей жертвы российских воинов будут  неотомщёнными
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