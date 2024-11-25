Актауский отдел ЖКХ: автоматизированные тепловые пункты не влияют на подачу горячей воды

В многоквартирных жилых домах Актау установлено 479 автоматизированных узлов управления теплом. По мнению специалистов, эти системы значительно улучшат качество теплоснабжения, обеспечивая равномерное распределение тепла и эффективное управление его подачей, сообщает пресс-служба акимата города.
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