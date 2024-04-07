Глава МАГАТЭ Гросси: по ЗАЭС впервые с 2022 года подтверждено три попадания

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что впервые с ноября 2022 года зафиксировано как минимум три прямых попадания в конструкции защитной оболочки реактора Запорожской АЭС (ЗАЭС).