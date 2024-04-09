Новый измельчитель кормов от Казанского ГАУ сократит энергопотребление

Результаты исследования, опубликованные в журнале «Вестник Казанского государственного аграрного университета», демонстрируют потенциал новой разработки в повышении эффективности и устойчивости сельскохозяйственного производства.
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