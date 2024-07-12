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Камиль Самигуллин: «Религиозная одежда должна оставаться правом и личным делом женщины»

Камиль Самигуллин: «Религиозная одежда должна оставаться правом и личным делом женщины»

О дискуссии вокруг запрета никаба, новых продуктах исламского банкинга, проекте рукописного Корана как следующем «великом шаге» после «Казан басмасы», а также о том, чем запомнится прошедший хадж, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Больше всего этой проблемой, однако, занимаются мусульманские мужчины.
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