Камиль Самигуллин: «Религиозная одежда должна оставаться правом и личным делом женщины»

О дискуссии вокруг запрета никаба, новых продуктах исламского банкинга, проекте рукописного Корана как следующем «великом шаге» после «Казан басмасы», а также о том, чем запомнится прошедший хадж, в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.