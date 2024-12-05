В Рыбном союзе объяснили важность запрета продажи продукции с неживыми личинками

В Рыбном союзе объяснили важность запрета реализации продукции с неживыми паразитами. Такие требования содержатся в новом проекте техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», которые подготовил Минсельхоз.
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