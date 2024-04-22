Исследование связывает наслаждение природой со снижением уровня воспаления

Множество исследований связывают воздействие мира природы с улучшением психического и физического здоровья, но новое исследование Корнельского университета (Cornell University) связывает наслаждение природой с конкретным биологическим процессом — воспалением.
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