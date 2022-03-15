Факты Дня

2 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Володин
    Этот  хлам  не  надо  утилизировать  -  опять - таки  затраты.  На  ничего,  утилизируем  вооружение  вместе  с  хохл...Включить ли задню...
  • Валерий Ворожищев
    Кроме всего прочего, для мировых паразитов военная ситация на Украине не слабый бизнес - списать за бабки хлам вооруж...Включить ли задню...
  • Tatyana Fedotova
    Две правды, две кривды. У каждого своя. Немцы  рядовые только после войны узнали какие они были звери, а так думали, ...«Русские танки по...

«Тела наемников, столбы дыма, всюду разрушения» — результат удара ВС РФ по базе «Яворов»

13 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о ракетном ударе высокоточным оружием по находящимся на западе Украины объектам, где шел сбор иностранных наемников, а также находились склады натовского оружия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх