Администрация Трампа прекращает продление временного защищенного статуса для мигрантов из Гаити Администрация президента СГА отменила продление временного защищенного статуса (TRS) для гаитян.
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Администрация Трампа прекращает продление временного защищенного статуса для мигрантов из Гаити Администрация президента СГА отменила продление временного защищенного статуса (TRS) для гаитян.
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