Около 200 нетрезвых водителей задержаны в Петербурге и Ленобласти

Больше всего нарушителей выявили в Кировском, Красногвардейском и Всеволожском районах В эти выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД провели масштабную операцию «Нетрезвый водитель», в результате которой было задержано около 200 нетрезвых водителей.
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