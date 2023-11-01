В Челябинской области суд вынес приговор экс-директору муниципального учреждения, продавшему казенную квартиру

В Троицке осужден бывший директор городского муниципального учреждения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал экс-руководителя муниципального учреждения виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также совершении сделок с имуществом, приобретенным в результате преступления.