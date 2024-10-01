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Бизнес журнал. Центр

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Липецкий производитель детского питания перешел структуре владельца НЛМК Лисина

Липецкий производитель детского питания перешел структуре владельца НЛМК Лисина

Липецкое предприятие «Прогресс» (выпускает детские каши, пюре и соки под брендом «Фрутоняня», а также минералку «Липецкий бювет») выкупила структура, связанная с владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным.

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